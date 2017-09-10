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"Kendisini sadece bir defa televizyonda makyajsız olarak gören bir dünya lideri bir daha asla bunu yapmaması gerektiğini anlar ve liderler bilir ki bu da işin önemli bir parçası, raconu!"

Neden dünyanın en önemli kararlarını alan adamların makyajları olmadan kalabalıkların önüne çıkmadığını en iyi özetleyen Lois Cassano'nun sözleri bunlar... Richard Nixon'dan George W. Bush'a pek çok başkanın makya¬jından sorumlu isim Cassano idi. Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da işin önemini şimdiden çözen liderlerden. Lakin Macron işin dozunu biraz kaçırmış olacak ki sadece 3 ayda makyajı için saraya kesilen fatura 26 bin Euro oldu. Halka vakit kaybetmeden genç liderin makyajı için daha ucuz yöntemlere başvurulacağının sözü verildi ancak polemiğin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi "Ülkeyi yönetmekle saçın makyajın ne ilgisi var?" demeyin. Gece-gündüz demeden mesaide olan liderlerin yorgun ve stresli gözükmemesi, yüzlerinin kamera ışıklarında parlamaması, terlediklerinin özellikle de yüzlerinin kızardığının kamufle edilmesi şart. Makyajına, saçına en çok önem veren liderler sizi epey şaşırtacak. HT Pazar'dan Sema Ereren ve Can Baytak'ın haberi...