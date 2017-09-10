"Kendisini sadece bir defa televizyonda makyajsız olarak gören bir dünya lideri bir daha asla bunu yapmaması gerektiğini anlar ve liderler bilir ki bu da işin önemli bir parçası, raconu!"
Neden dünyanın en önemli kararlarını alan adamların makyajları olmadan kalabalıkların önüne çıkmadığını en iyi özetleyen Lois Cassano'nun sözleri bunlar... Richard Nixon'dan George W. Bush'a pek çok başkanın makya¬jından sorumlu isim Cassano idi. Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da işin önemini şimdiden çözen liderlerden. Lakin Macron işin dozunu biraz kaçırmış olacak ki sadece 3 ayda makyajı için saraya kesilen fatura 26 bin Euro oldu. Halka vakit kaybetmeden genç liderin makyajı için daha ucuz yöntemlere başvurulacağının sözü verildi ancak polemiğin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi "Ülkeyi yönetmekle saçın makyajın ne ilgisi var?" demeyin. Gece-gündüz demeden mesaide olan liderlerin yorgun ve stresli gözükmemesi, yüzlerinin kamera ışıklarında parlamaması, terlediklerinin özellikle de yüzlerinin kızardığının kamufle edilmesi şart. Makyajına, saçına en çok önem veren liderler sizi epey şaşırtacak. HT Pazar'dan Sema Ereren ve Can Baytak'ın haberi...
"ABD Başkanlarının makyözü" olarak bilinen, Richard Nixon'dan George W. Bush'a pek çok başkanın makyajını yapan Lois Cassano, "Dünyayı yöneten başkanların hiçbiri bugüne dek yüzlerindeki herhangi bir kusuru kapatmamı istemedi" diyor ve ekliyor: "Onları daha genç göstermek gibi bir baskı hiç hissetmedim. Daima kendileri gibi olurlar, belki biraz daha iyi görünmek amaç!". Cassano bir defasında George W. Bush ve Tony Blair'in olağanüstü basın toplantısına 7 dakika kala her iki liderin de makyajını 3 dakika içinde tamamlamış. Bu arada saçı konusunda çok hassas olduğu bilinen Bush'un konuşma yapmadan önce hacimli görünmesi için saçı kabartılırmış.
İngiltere'nin eski devlet başkanı David Cameron'ın berberi Raffaele "Lino" Carbosiero, kesim ve kurutma işlemi için 90 Pound alıyordu.
Bill Clinton da saçı konusunda hassas isimlerden. Eski ABD Başkanı'nı saçını 200 dolara kestiriyor.
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Hollande, şampuan masrafları nedeniyle uzun süre tartışma yaratmıştı. Hollande'ın aylık berber masrafı 10 bin Euro, makyaj masraflarıysa 6 bin Euro idi.
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