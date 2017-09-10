Mardinli Zahit Mungan (25), naylon poşet uçurarak başladığı çocukluk tutkusunu bir yaşam biçimine çevirdi. Uçurtmalarıyla dünyayı dolaşan Mungan’ın yeni hedefi, “insan uçuran” 60 metrekarelik uçurtmasıyla “parasled” kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek.
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, “Bizim öyle elektronik oyuncaklarımız yoktu” diyen Mungan, naylon poşetten yeni hedeflere nasıl geldiğini şöyle anlattı:
“İlk uçurtmam bildiğimiz naylon poşetti. Daha sonra şeytan uçurtması denilen uçurtma, ardından kasnaklı uçurtma yaptım. Kendimi geliştirdim. 14 yaşımda ‘delta’ adı verilen ilk kuyruksuz uçurtmamı yaptım. Dikiş makinesiyle diktim.”
Zahit Mungan, hayalindeki “insan uçuran uçurtma” projesi için, halat ip kullanarak 5 ayda 60 metrekarelik uçurtma yaptı. Mungan, “Buna parasled uçurtma deniyor. Bu kategoride dünyanın en büyük uçurtması. 65 kiloluk bir insanı kaldırdı.
Kız kardeşimi 4-5 metre havalandırdı. Bu uçurtma ile Guinness’e başvuracağım” dedi. Mungan, şahmeran figürlü uçurtmasıyla farklı ülkelerde festivallere katıldı.
- Zahit Mungan
- Guinness rekorlar kitabı
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