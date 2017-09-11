36 | 36

Sıkışabilirsiniz ve sevdiklerinizden kabul göremeyebilirsiniz. Konu ne olursa olsun Cumartesi günü sevdiğiniz insana, hayatı paylaştığınız kişilere karşı sinirli ve agresif olmayın, onlar size karşı ters davranırsa durum ve olayları sakinlikle karşılayın.