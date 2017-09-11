11 Eylül 2017 Pazartesi, 09:36:52 | Güncelleme: 09:41:51
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 11-17 Eylül haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı günlük işlerinizin üzerine düşecek, hayata yeniden adapte olacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel ilişkilerinizde hayat sizi destekliyor. Sevdiğinizle yapacağınız planlar, konuşmalar ve bir takım anlaşmalar sizi mutlu edecek.
2
2|36
Bu hafta ortaklı işlerinizde veya özel hayatınızda Çarşamba ve Cuma günleri olumlu etkiler altında olacaksınız. Yalnız Perşembe günü uzun vadeli adımlarda işlerinizde sorunlar oluşabilir.
3
3|36
İş hayatınızda desteklenmediğinizi düşünebilir, sorumluluklarınızı üstlenmekten kaçınabilirsiniz. Uzak yerlerde sağlığınıza dikkat etmeye çalışın. İş ve hizmet alanlarınızdaki sıkıntılara Cumartesi günü sert tepkiler vermeye açıksınız.
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4
4|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı şartlar sizin istediğiniz gibi şekillenebilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Çocuğunuz varsa onunla ilgili programlar ve koşturmalar içinde olabilirsiniz. Günlük işlerinizi alacağınız desteklerle kolay halledeceksiniz.
5
5|36
Bu hafta ev ve aile hayatınızda şanslarınız ve fırsatlarınız yüksek olabilir. Hem ortak para harcamalarınız, birikimleriniz, hem de yapılması gereken aile hayatınıza yönelik işlerinizde etkileşimleriniz yüksek olacak.
6
6|36
Çarşamba ve Cuma günlerini değerlendirin. Yalnız Perşembe günü bazı ilişkilerinizde, eğlence hayatınızda, varsa çocuğunuzla olan bağlantılarınızda sorunlar oluşabilir. Para sıkıntılarınızın ilişkilerinizi etkilemesine izin vermemeye çalışın. Cumartesi günü yine sevdiklerinize karşı sert konuşmalar, çıkışlar devrede olabilir.
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7
7|36
İkizler Burcu:
Haftanıza biraz isteksiz başlayabilir, güne adapte olmak kolay olmayabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Özel yaşantınızdaki güzel gelişmeler bu haftabaşı sizi memnun edebilir. Aile hayatınıza Pazartesi gece saatlerinde dikkat edin.
8
8|36
Bu hafta Çarşamba ve Cuma günleri özel hayatınızda veya iletişime dayalı kreatif işlerinizde güzel şanslara ve fırsatlara sahip olabilirsiniz. Özel hayatınızda ilişkilerinizin yakın çevreniz tarafından desteklendiğini görebilirsiniz.
9
9|36
Yalnız Perşembe günü aile ilişkilerinizde, babanızla ailenizde etkili olan bir kişiyle aranızda sıkıntılar oluşabilir. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir. Cumartesi günü bu yüzden sinirleriniz tepenizde olacak. Aile büyüklerinizle, çevrenizle olan iletişiminizde biraz daha sakin olmaya çalışın. Herşeye çabuk tepki verebilirsiniz.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Sosyal çevrenizdeki işleriniz ve yakın çevre konularınıza odaklanarak haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Aile hayatınızda büyüklerinizle bağlantılarınız kuvvetleniyor, sevdiklerinize düşkün olabilirsiniz.
11
11|36
Bu hafta maddi konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çarşamba günü aile hayatınızda keyfinize diyecek olmayabilir, eliniz bollaşabilir, hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Cuma günü ise, iş sorumluluklarınızla güzel parasal bağlantılar devrede olabilir. Yalnız Perşembe günü yakın çevrenizde iş yaptığınız önemli bir insanla sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişimsel konularda işinizde sıkıntılar ve problemler oluşabilir.
12
12|36
Karşı taraftan aradığınız desteği bulmakta zorlanabilirsiniz. Ya da iş sorumluluklarınız, yakın çevrenize verdiğiniz sözleri tutamamanıza neden olabilir. Cumartesi günü yakın çevrenizde hayatı sizlerle paylaşan insanlara karşı sinirli ve agresif söylemlerden kaçının. Hızlı olacak ve davranmak isteyeceksiniz.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Haftanız hızlı başlıyor, hem maddi konuları, hem de kalabalık ortamlardaki işlerinizi halledeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yakın çevrenizdeki insanlardan alacağınız güzel desteklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Bu hafta kendinizle olan bağlantınız, ilişkiniz gayet olumlu.
14
14|36
Yakın çevrenizden karşınıza gelecek olan fırsatlar sizi çok mutlu edebilir. Çarşamba günü, iletişimsel işlerinizde başarıyı yakalayabilir, planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Özel hayatınızda kalıcı adımlar için Cuma günü biçilmiş kaftan. Yalnız maddi konularda bazı işlerinizde sıkıntılar oluşabilir.
15
15|36
Perşembe günü risk içeren işlerinizde dikkatli olmaya çalışın, önemli para bağlantılarından uzak durun ve çok harcama yapmayın. Cumartesi günü parasal konularda veya işlerinizde çok çabuk tepki vermeye meyilli olabilirsiniz. Hayatın tadını çıkarmak kolay olmayabilir.
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16
16|36
Başak Burcu:
Haftanız dış ortamlardaki işlerinizle başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Kişisel yapmanız gerekenleri bu hafta iyi bir şekilde düzenlemelisiniz. Parasal konularda ailenize yapacağınız yardımlar, onlarla aranızı düzeltmekte işe yarayabilir.
17
17|36
Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri, hem parasal konularda, hem de aile sorumluluklarınızda hayatın size göz kırptığını görebilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayat sizi destekleyecek yalnız Perşembe günü sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
18
18|36
Yine aile sorumluluklarınız, onlar için yapmak zorunda kaldığınız şeyler üzerinizde sıkıntı yaratabilir, özgüveninizi yükseltin ve karşınıza gelecek olan zorlanmalarda hayata negatif bakmayın. Cumartesi günü bu güvensizlikler ve sıkıntılar, hızlı ve düşüncesiz hareket etmenize neden olabilir. Kendinizi ifade ederken dikkati elden bırakmayın.
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19
19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı hayatı farklı gözlerle sorgulayabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Kendinizi daha iyi hissetmenize ve istediklerinizi daha rahat ortaya koymanıza az kaldı. Ortaklaşa parasal konuların üzerine eğilebilir, yakın çevrenizle güzel planlar yapabilirsiniz.
20
20|36
Bu hafta sosyal çevrenizden göreceğiniz destekleriniz, çeşitli fırsatlar karşınıza gelecek. Birden fazla işle uğraşabilir, sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizin hayatınıza anlam kattığını görebilirsiniz. Çarşamba günü idealleriniz, beklentileriniz doğrultusunda kalıcı seçenekler karşınıza gelecek. Yine yakın çevreniz ve arkadaşlarınız arasında kalıcı ilişkiler kurulabilir.
21
21|36
Yalnız Perşembe gününe dikkat etmek gerekebilir. Bazı arkadaşlarınızın arkanızdan iş çevirmesi, yakın çevrenizle aranızda sıkıntılar çıkarabilir. Ya da düşüncelerinizde negatif olabilirsiniz. Durum ne olursa olsun Cumartesi günü yaşadıklarınızdan dolayı kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışmalısınız.
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22
22|36
Akrep Burcu:
İlişki içinden olduğunuz insanlardan karşılık almak, destek almak istediğiniz bir haftadasınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik sizin hayatınıza da yansıyor.
23
23|36
Maddi konularda mücadelenize gizli destekler bu hafta karşınıza gelebilir. Kariyer hayatınızda kuracağınız ilişkiler kalıcı maddi adımları Çarşamba günü devreye sokabilir. Cuma günü ise, iş hayatınızda kurumsal yerlerden göreceğiniz güzel şanslara kendinizi açmalısınız. Yalnız bu hafta Perşembe gününe dikkat edin.
24
24|36
Parasal sorumluluklarınız bazı organizasyon ve işlerinizde sizi zorlayabilir. Para konusunda sıkıntılara açıksınız. Cumartesi günü sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızla iletişiminizde sinirli ve agresif tutumlardan uzak durmaya çalışmalısınız. Kendinizi sosyal ortamlarda frenlemeye çalışmalısınız.
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25
25|36
Yay Burcu:
Haftanız günlük yapılması gereken işlerinizle başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sosyal çevrelerde insanlar sizi konuşuyor ve bir hayli ilgi çekiyorsunuz. Özel bir teklif karşınıza gelebilir. Güçlü insanlarında arkanızda olduğunu bileceksiniz.
26
26|36
Bu hafta Çarşamba günü sizi daha az tanıyan ve iletişim içinde bulunan insanlarla kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yine eğitime dayalı konularda destekleneceksiniz. Cuma günü sosyal ortamlarınızdan geleceğinize etki eden işlerinizde fayda ve yarar sağlayacak, eğleneceksiniz. Yalnız Perşembe gününe dikkat edin.
27
27|36
Bazı sorumluluklarınızda, bazı verdiğiniz sözlerde sorunlara ve sıkıntılara açık olacaksınız. Cumartesi günü göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli, hızlı ve düşüncesiz olabilirsiniz. Ailenize ve sevdiklerinize karşı aşırı eleştiriden uzak durun.
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28|36
Oğlak Burcu:
Beraber iş yaptığınız güçlü insanlarla olan bağlantılarınız bu haftabaşı güçlü akabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. İş hayatınızın gelişmeleri bu hafta içinde daha da hızlanıyor, tempoya ayak uydurun.
29
29|36
Bu hafta Çarşamba günü ortak parasal işlerinizde kalıcı sonuçlar almaya hazırsınız. Cuma günü ise, iş hayatınızda kuracağınız parasal bağlantılar keyfinizi arttırabilir. Sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Hayatın sizi desteklemediğini düşüneceksiniz ve sorumluluk almak bu süreçte size zor gelecek.
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30|36
Geleceğinize yönelik önemli adımlarınızda ve işlerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz. Cumartesi günü dış ortamlarda, sizi daha az tanıyan insanlarla olan diyaloglarınızda biraz yavaş, sakin ve düşünceli olmaya çalışın. Agresif tutumunuzdan kaynaklı olarak etrafınızı bunaltmayın.
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31|36
Kova Burcu:
Ailevi konular ve işleriniz bu haftabaşı önem kazanabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Dış ortamlarda bulunacağınız yerlerde insanların ilgisi sizin üzerinizde olacak. Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
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32|36
Keyfiniz bu hafta artıyor. Bu hafta özel hayatınızda güzel gelişmeleriniz olacak. Çarşamba günü sevdiğiniz kişiyle gelecek planlarınızı devreye sokabilir, sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Cuma günü ortaklı işlerinizde ve özel alanlarınızda karşınız güzel seçenekler ve fırsatlar gelebilir. Kendinizi mutlu ve şanslı göreceksiniz.
33
33|36
Yalnız Perşembe gününe dikkat edin. Ortak parasal konularda bazı sıkıntılara ve zorlanmalara ödemeleriniz yüzünden maruz kalabilirsiniz. Cumartesi günü ortak parasal konularda eşinizle veya partnerinizle konuşmalarınıza dikkat edin. Vereceğiniz kararlarda düşüncesiz adımlar atmayın.
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34|36
Balık Burcu:
İletişimsel önemli işlerinizle, yakın çevrenizde olup biten olaylarla haftanıza başlıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İş girişimlerinizde, cazibenizi ve etkinizi kullanacak, çevrenizden destek göreceksiniz. Özel ilişkilerinizin üzerine biraz daha eğilmelisiniz.
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35|36
Bu hafta iş alanlarınızda güzel bağlantılar, kalıcı adımlar Çarşamba günü devrede olabilir. Cuma günü iş hayatınızda atacağınız adımlar parasal olaral güzel şansları ayağınıza getirebilir. Yalnız Perşembe günü hem iş hayatınızda, hem de özel alanlarınızda bazı sorunlara açık görünüyorsunuz. İş sorumluluklarınızın ortaklaşa işlerinizde veya özel hayatınızda sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz.
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Sıkışabilirsiniz ve sevdiklerinizden kabul göremeyebilirsiniz. Konu ne olursa olsun Cumartesi günü sevdiğiniz insana, hayatı paylaştığınız kişilere karşı sinirli ve agresif olmayın, onlar size karşı ters davranırsa durum ve olayları sakinlikle karşılayın.
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