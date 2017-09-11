Yenikapı sahilini tercih eden pilotlar, gökyüzünde süzülmenin keyfini çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre küçük ve en hafif tanışabilir hava aracı olan paramotor, son zamanlarda yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yıllardır yamaç paraşütü yaptığını ifade eden paramotor pilotu Kemal Oturak, “Yenikapı’da olmamızın sebebi, rüzgârın güneyden gelmesi ve havanın güzel olması. Genelde Türkiye’de hâkim olan rüzgâr kuzeydir. Bu da bizim uçuşlarımızın Karadeniz tarafında olmasını gerektirir. Bunu hobi amaçlı yapıyoruz. 7 yıldır paramotor ile uçuyorum” diye konuştu. Uçuş sırasında Türk bayrağı açmayı planladığını fakat gerçekleştiremediğini kaydeden paramotor pilotu Savaş Özbek ise “Bugün şehitlerimiz için güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Bunların devamını getirmeye çalışacağız. Herkesin bir kere dahi olsa İstanbul’u gökyüzünden görmesini istiyoruz” dedi.