Haftaya Ay boğa burcunda, hem sanatsal, hem finansal işlerimizin üzerine eğilerek başlayabiliriz. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Ay boşlukta olacağından önemli işler yerine, tamamlanması gereken konular üzerine eğilebiliriz.

Bu hafta özel ilişkilerimizde ve para konularında fırsatlar ve şanslar karşımıza gelebilir. Yalnız sorumluluklarımızı üstlenmek kolay olmayacak. Bazı işlerimizde sıkıntılar oluşabilir.

Salı günü düşüncelerimizde, fikirlerimizde şüpheci ve takıntılı yaklaşımlar sergileyebiliriz. İçsel gerginliklerimiz yüksek olacağından takıntılarımız artabilir.

Çarşamba günü, Venüs- Satürn olumlu açısıyla, ilişkilerimizde ve para hayatımızda kalıcı ve güvenilir adımlar atılabilir. Yine Cuma günü hayat bize çeşitli fırsatlar sunacak. Gezmek, dolaşmak, ilişkide olmak, romantik yaklaşımlar, alışveriş, para ilişkilerinde çeşitli şanslar ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Doğru ilişkiler, gelecek planlarımızı hızlandırabilir. Kadınlardan şanslar ve faydalar görebiliriz.

Bu hafta Perşembe günü dikkatli olmamız gerekebilir. Devreye giren Güneş- Satürn dik açısıyla, sorumluluklarımızı yerine getirmek yaşayacağımız olaylar yüzünden kolay olmayabilir. Otorite figürlerinden, babamızdan, baba gibi hayatımıza etki eden olgun erkeklerden istediğimiz ve umduğumuz desteği ve motivasyonu görmekte zorlanabiliriz.

Cumartesi günü düşüncelerimiz, fikirlerimiz keskin, hızlı ve düşüncesiz olabilir. Eleştirinin dozunu arttırabilir, agresif ve sert tutumlar altında olabiliriz. Sevdiklerimizi çok hırpalamadan daha anlayışlı etkilerle yolumuzda ilerlemeye çalışalım.

Haftasonu dilimize hakim olalım, agresif ve sert tutumlar iletişimimize hakim olabilir.