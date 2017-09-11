Gagavuzlar halk oyunlarını tanıttı

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara verilen Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali’nde, Gagavuz Türkleri rüzgârı esti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre renkli ve coşkulu danslarıyla Maltepelilerin içini ısıtan Gagavuzların gecesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birbirimize dokunduğumuzda, dostluk elimizi uzattığımızda, aramızda farkın olmadığını da gördük. Hoş geldiniz Türk kardeşlerim” dedi. Gecenin sonunda ise Gagavuz Türkleri, kendi kültürlerine göre hazırladıkları 2 hediyeyi Belediye Başkanı Kılıç’a sundu.

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