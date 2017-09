Milli Piyango İdaresi bünyesindeki şans oyunlarından olan ve her Pazartesi düzenli olarak çekilişi yapılan On Numara oyununun 788. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde vatandaşlar heyecanla çekilişin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her Pazartesi düzenli olarak yapılan On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve On Numara sonuçlarının belirlenmesi en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te On Numara sonuçlarına erişebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara çekilişleri ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının yayınlandığı ekranda aynı zamanda ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu da paylaşılmaktadır.

On Numara sonuçları, resmi olarak açıklandıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Haberütrk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını takip edebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

4 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 10 - 13 - 18 - 19 - 23 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 61 - 69 - 72

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 787. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi 61 bin 107 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 9 bilen 83 kişi bin 963 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 598 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 666 kişi 20'şer lira, 6 bilen 92 bin 866 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiç bilemeyen 129 bin 263 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 61.107,05 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 83 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.963,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.598 Kişi Başına Düşen İkramiye 102,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 15.666 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,00 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 92.866 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 129.263 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

