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"Basit bir ağız yapısı var"

Veteriner Yıldız, "Koyunun sol kulağında müthiş bir anormal bir durum ile karşılaştık. Meslek hayatımda böyle bir durumla ilk kez defa karşılaştım sol kulağının içerisinde bir ağız yapısı var. Hayvan buradan tükürük salgılıyor, yutkunuyor ve o ağızda dişleri var. Ancak o ağızdan bir şey yiyebilir mi? Bunu zannetmiyorum. Basit bir yapı ama normal bir ağızda bulunan tüm her şey orada mevcut. Çok ciddi anlamda tükür bezi salgısı var. Bizler heyecanlandık ama hayvan sahibi korkmuş. Aslında iyi bir durum da değil. Bunu nedeni anne koyun gebe iken arazide dolaşırken, kimyasal madde karışımı yiyecekler yemiş olabilir. Hormonal, ilaç yada radyasyon teması olabilir. Bunun iyice araştırılması gerekir" dedi.