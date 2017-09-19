Yaşanan skandalın ardından ilk açıklama geldi

Başakşehir-Trabzonspor maçında güvenlik görevlisinin Bordo-Mavili formayla Başakşehirli taraftarlar arasında maçı izleyen iki çocuğun formalarını çıkartması tepki topladı.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre 7 yaşındaki oğlu rafet eren Gündoğdu ve kayınbiraderinin aynı yaştaki çocuğu Yusuf Kotan ile maça gittiklerini belirten hayrettin Gündoğdu, “Çocuklar okula başlayacaklar diye moral olması açısından onları maça getirmek istedim. Ancak Trabzonspor taraftarlarına ayrılan biletler tükendiği için maçı Başakşehir taraftarlarının arasında izlemek istedim. Bir görevli gelerek ‘Çıkarın formaları yoksa polis çağıracağım’ gibi ifadeler kullandı. şaka yapıyor zannetik. Ama ciddi olduğunu anladık. Korkan çocuklar orada ağladı” dedi.

Gündoğdu, “Başakşehir tribünleri ile tek bir sıkıntımız olmadı. Kargaşayı Başakşehirli taraftarlar önledi” diye konuştu. Gündoğdu ayrıca, Beşiktaş ve Trabzon’un kendilerini arayarak bir sonraki maça davet ettiklerini söyledi.

Trabzonspor-Başakşehir

Forması çıkarılan çocuğun babası konuştu

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