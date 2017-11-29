Yaşar Alptekin bilinmeyenlerini anlattı

9 | 17

* 13 senedir ben hep kaçıyordum. Son 2 senedir bunun gerekliliğine inandım. Konferanslara gidiyorum. Ama gençler beni tanımıyor ve konuşmalarım onlar üzerinde etkili olmuyor. Demek ki, 'ünlü olmam lazım' diye düşündük. Bu değişime karar verdik.