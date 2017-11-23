Yaşar Alptekin: ‘Bu adam ne yapıyor, bir bakalım nedir?’ diye bekleyin…

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Ben ilahiyatta okumadım, imam hatipte de okumadım. Sanatçıyım daha önceden yine sanatçıyım. Dolayısıyla da bir ara sanatçılığa ara vermiştim. Yine sanatçılığa başladım. Ben imam hatipte okutup da sonradan meşhur olacağım diye sonradan ortalara çıkmadım. Dolayısıyla da benim her zaman söylediğim bir şey var; ‘Ben din adamı değilim, dinimin adamıyım… Dolayısıyla da ben çıkmış olduğum bir yolda piştiğime inanıyorum.