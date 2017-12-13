Bugüne kadar 7 okul yaptırarak milli eğitimin hizmetine sunan, 7000’e yakın öğrenciye karşılıksız burs sağlayarak eğitimlerini destekleyen Vakıf, eğitim alanında katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin boya alanında ilk ve tek meslek lisesi olan Selçuk Yaşar Boyacılık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni 2002 yılında açan Vakıf, şimdi de gıda teknolojisi, mutfak sanatları ve gastronomi alanında eğitim sağlayacak okulu 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlıyor. 5.500.000 TL bütçeyle 9.000 metrekare arazi üzerinde yaklaşık 2.000 metrekare taban alana sahip olacak Gıda Teknolojisi Anadolu Meslek Lisesi’nde 16 derslik, 5 laboratuvar, 1 süt atölyesi, 3 branş dersliği ve kütüphane yer alacak.



Temel atma töreninde konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ekonominin büyümesinde, kalkınma ve refah seviyesinin yükselmesinde temel şartlardan birisinin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması olduğunu belirterek Vakfa hem eğitime hem de Eskişehir’e katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar temel atma töreninde yaptığı konuşmada; “Bizlere düşen görev, kurucuların vizyonuyla Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nı, eğitim, kültür ve sanat alanında toplumun gelişmesine öncülük edecek hale getirmek ve ekonomik olduğumuz kadar sosyal sorumluluğumuzun da bilincinde olarak ülkemiz insanını bulunduğu yerden daha ileriye götürecek faaliyetlere imza atmaktır. Yaşar Topluluğu olarak, Türkiye’de gıda, içecek ve boya sanayiinin öncüsü olma rolümüzle ülkemize çok sayıda fabrika ve tesis kazandırdık. Gıda ve tarım alanında eğitime, eğitimli insan gücüne olan ihtiyacın farkındayız. Bu amaçla, gıda teknolojisi, mutfak sanatları ve gastronomi alanında eğitim sağlayacak okulumuzun temelini hep birlikte atmaktan gururluyuz” dedi.



43 yıl önce Durmuş Yaşar tarafından sadece bireylerin değil, kurumların da sosyal sorumluluğunun olması gerektiğine olan inançla kurulan ve Selçuk Yaşar’ın geliştirdiği projeler ile büyüyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eğitime olan katkısı okul ve burs desteklerinin yanı sıra düzenlenen sempozyumlar, kongreler ve yürütülen bilimsel çalışmalarla devam ediyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı