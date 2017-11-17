Yaşar Topluluğu 72'inci yılını kutladı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Topluluğumuzun 72.yaşını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dedemiz Durmuş Yaşar’ın 1927 yılında boya ticaretiyle başladığı işimiz, babamız Selçuk Yaşar’ın boya işini büyütmesi, gıda, içecek başta olmak üzere farklı alanlara yatırım yapmasıyla gelişti. Bugün 72. yaşını kutlayan Yaşar Topluluğu ülkemize çok değerli marka ve ürünler kazandırdı. Öyle ki markalarımız bölgesel güç olma yolunda hızla ilerliyor.



Topluluğumuzda 5 ila 30 kıdem yılını tamamlayan yöneticilerimizi alkışlarken Topluluğumuzun bugünlere başarıyla ulaşmasında emeği olan, geçmişte ve bugün aynı hedefe birlikte koştuğumuz tüm yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum.” diye konuştu.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş ise şunları söyledi:

"Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla büyüyen Topluluğumuzun bu yıl sonunda yüzde 15 büyümeyle 5,1 milyar TL konsolide ciroya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 800 milyon TL’lik yatırımın önemli bir kısmını son 2 yılda hayata geçirdik. Pınar Süt Şanlıurfa fabrikası, endüstri 4.0 gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen son teknolojiye sahip Pınar Su Bursa/Uludağ fabrikası, Dyo Boya Turgutlu toz boya fabrikası, İstanbul’da yapımı devam eden Yaşar Birleşik Pazarlama Depo ve Lojistik Merkezi ve Manisa Turgutlu’da yapımı devam eden Çamlı Yem fabrikası son beş senede gerçekleştirilen önemli yatırımlarımız arasında yer aldı. 2018 yılı da yatırımlarımızın meyvesini alacağımız, büyümeyi sürdüreceğimiz, insan kaynağımızı geliştirmeye devam edeceğimiz, sürdürülebilirliği her boyutunda destekleyeceğimiz ve faaliyetlerimizde öne çıkaracağımız bir yıl olacak.” dedi.

Yaşar Holding