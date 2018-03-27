Yaşar Yıldırım toprağa verildi

Trabzon'da Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürürken bir binadan kafasına mermer parçası düşen 55 yaşındaki eski futbolcu Yaşar Yıldırım, Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Yıldırım için Ortahisar ilçesine bağlı Mataracı Mahallesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi Yıldırım'ın eşi Dilek, oğlu Buğra ve kızı Büşra ile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Yaşar Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer, takım arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Trabzonspor Kulübü ile Sürmenespor, cenaze törenine çelenk gönderdi.

Yıldırım'ın tabutuna uzun süre kaleci antrenörlüğü yaptığı Hopaspor'un forması serildi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok sayıda sporcu ve antrenör de cenazeye gelerek, aileye başsağlığı temennisinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım'ın, futbol hayatına İdmanocağı'nda başladığı, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik yaptığı, daha sonra Trabzonspor'un altyapısında bir dönem kaleci antrenörlüğü görevinde bulunduğu öğrenildi.

Yıldırım'ın ayrıca Tokat, Adıyaman, Giresun ve Adanaspor gibi takımlarda da kaleci antrenörlüğü yaptığı belirtildi.

Trabzon'da dün meydana gelen olayda, Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürüdüğü sırada kafasına tadilat yapılan bir binanın ikinci katından mermer parçası düşen Yaşar Yıldırım, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.