HT Egeli'nin haberine göre, amatör müzik tutkunu akademisyenler ve profesyonel müzisyenlerden oluşan Grup Nihavend, yaza merhaba konseri verdi. Grupta, Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Prof. Dr. Recep Meriç ile Gıda İşleme Bölümü’nden Dr. Seda Genç solist olarak yer aldı. YÜ İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Edip Teker ise uduyla eşlik etti. Grupta ayrıca hem tıp doktorluğuna hem de müzisyenliğe profesyonel olarak devam eden Dr. Kamil Sökmen piyanoyla, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretmeni Gülçin Özlü Kahraman kemanla, misafir sanatçılar Serdar Gökmen viyolonselle ve Onurcan Kaya da perküsyonla eşlik etti.

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