Acı vererek kesime 3 bin TL para cezası

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yasalara aykırı kurban kesimine verilen cezalar artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e göre, kurban atıklarını açığa bırakanlara toplu kesim için verilen ceza 50 bin 975 liradan 58 bin 351 liraya, konutlarda bu kurala uymayanlara verilen cezalar ise 1267 liradan 1450 liraya çıkarıldı.

PSİKOLOJİK ACI

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre 625 TL Kurbanlıkları dini kurallara uymadan, hayvanı korkutarak ve hijyenik kurallara uymadan kesenlere ise hayvan başına 1097 TL yerine 1255 TL para cezası uygulanacak. Kurbanlıkların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan derisini yüzenlere hayvan başına 546 TL yerine 625 TL idari para cezası kesilecek. Hayvana acı vererek kesenlere de 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak. Tebliğe göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davrananlar, acımasız ve zalimce işlem yapanlar, dövenler, aç ve susuz bırakanlar, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakanlar, bakımlarını ihmal eden ve fiziksel ve psikolojik acı çektirenler hakkında da yasal işlem uygulanacağı belirtildi. 2017 yılında bu suçlara verilen 546 TL idari para cezasında artışa gidildi. Yeni ceza tutarı 625 TL oldu. Vatandaşlar kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar başta olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda bilgilendirilecek.

İstanbul’a Avrupa yakası da dahil hayvan girişleri de 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.