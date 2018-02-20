Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Geçtiğimiz Ağustos ayında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı, geçtiğimiz gün bebeğini dünyaya getirdi. Peki, Yasemin Adalı Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Yasemin Adalı Şaşmaz hakkında merak edilenler...

YASEMİN ADALI ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Adalı, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2000 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında bir Mimarlık şirketinde konut ve ofis iç mimari tasarım ve uygulana projelerinde çalıştı. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir inşaat şirketinin Bilent Üniversitesi ve diğer şantiyelerinde okul, yurt ve lojman projelerinde görev aldı.

2003 yılında serbest çalışma hayatına atıldı. Konut ve mağaza gibi projeler yapmayı sürdürdü. 2005 yılında Ankara'da bir şirket kurdu ve Amerika’dan ithal ettikleri zemin kaplama malzemesinin Türkiye dağıtıcılığını üstlendi. Birkaç inşaat şirketinde görev alan Yasemin Adalı, halen proje, tasarım, dekorasyon ve onarım-restorasyon işlerini yürütmeye devam ediyor.

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