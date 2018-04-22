Posta Gazetesi'nin haberine göre, Aşkın tutsaklık değil özgürlük olduğunu söyleyen Yasemin Allen, "İlişkide asla şımarıklık yapmam. Oyunlar oynamam. Hep karşımdakinin iyiliğini, huzurunu düşünürüm. Amaevlilik gerekli mi, kafam karışık hiç farketmez" dedi.

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