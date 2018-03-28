Cadde'nin haberine göre, oyunculuğu ve güzelliği ile herkesin beğenisini toplayan Yasemin Allen, yabancı arkadaşı ile beraber alışveriş merkezinde uzun süre tur attı.

Giyim tarzı ve güneş gözlükleri ile dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki sempatik oyuncu, gazetecilere poz verdikten sonra soru almadan alışveriş turuna başladı.

Gün boyu ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, daha sonra kahve molası verdi.