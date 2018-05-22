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Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi için yüreğini ortaya koyan oyuncunun dövüş sahnelerinde bacakları mosmor oldu. Setten çekilmiş karesine "Kaplana dönüşüyorum yavaştan… Çok normal bu izler, mükemmel bir ekiple kontrol altında… Biraz hareketli sahneler çekiyoruz sadece” mesajını yazdı.