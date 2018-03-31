HT Magazin'de yer alan habere göre, derin sırt dekolteli elbisesinin yanı sıra fiziğiyle de göz dolduran Allen, adeta modellerden rol çaldı.



Son olarak, internet yayınının hemen ardından SHOW TV’de izleyiciyle buluşmaya başlayan ‘Fi’de rol alan oyuncu, senaryo okuduğunu söyledi.

Bu Konu İle İlgili Haberler