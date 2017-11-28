Yasemin Allen’e Çİ'den dudak uçuklatan ücret!

Cadde’de yer alan habere göre, Fi Çi Pi Kitap üçlemesinden uyarlanan, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin ikinci yeni sezonu Çi’ye 3. bölümden itibaren Yasemin Allen da dahil oldu.

Allen’ın da yer aldığı dizinin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı.



Yasemin Allen, “Bu dizide oynamanın hayalini kuruyordum. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” diye konuştu.



İlk bölümdeki performansıyla beğeni toplayan Yasemin Allen’ın diziden bölüm başına 20 bin TL alacağı öğrenildi.

Yasemin Allen