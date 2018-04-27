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Cadde'nin haberine göre, işadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve 12 yaşında Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu. Koşal, hem giyim tarzı hem de yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkati çekti.