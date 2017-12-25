Cadde’nin haberine göre, Koray Avcı hayranı olduğunu söyleyen Levy, şarkıcıyla Sezen Aksu’nun ‘Firuze’ adlı parçasında düet yaptı.

Doğum günü nedeniyle Levy’e çiçek hediye eden Avcı, “Aynı sahneyi paylaşmaktan büyük gurur duydum” şeklinde konuştu.

Yasemin Levy

koray avcı