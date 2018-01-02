Ankara Tenis Kulübü'nde, Spor Yazarları Derneği üyeleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, başkanlığını yaptığı CHP Spor Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cankurtaran, Spor Kurulu olarak, Türkiye'de sporu hak ettiği noktaya getirmeyi, milli bir spor politikası oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, sporun, siyasetin arka bahçesi olmasını istemediklerini vurguladı.

Sporun insan odaklı politikalarla geliştirilmesi ve liyakata önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Cankurtaran, bugün Türk sporunun, dünyada hak ettiği yerde olmadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spor konusunda, döneminin çok ötesinde hedefler koyduğunu hatırlatan Cankurtaran, bugün Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığının beden eğitimi derslerine ket vurması, amatör kulüplere sahip çıkılmaması, alt ve üst yapı eksiklikleri nedeniyle sporcu yetiştirilemediğini dile getirdi.

"MECLİS'TE ÇÖZÜM ARIYORUZ"

Cankurtaran, sporda kullanılan dile dikkati çekerek, "Sporda kutuplaştırıcı dilin tribünlere kadar indiğini görüyoruz. Tribünler toplumun en hassas sinir uçlarıdır. Eğer gerginleştirici, kutuplaştırıcı söylemlerle o sinir uçlarını harekete geçirecek konuşmalar yaparsanız, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Lütfen siyaseti tribünlere bulaştırmayalım. Siyasetin gergin, kutuplaştırıcı dilini spordan uzak tutalım." diye konuştu.

Engelli ve kadın sporcuların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Cankurtaran, CHP'nin yaşanan sorunları Meclis'e taşıyarak çözümler aradığını ifade etti.

Yasemin Öney Cankurtaran, Spor Kurulu olarak 20 Ocak'ta seçimle tüm alt kurulları yenileyeceklerini, çalışmalara "seçilmiş bir kurul" olarak devam edeceklerini bildirdi.