Sözcü'nün haberine göre, bir fastfood dükkanına oturan Özilhan, büyük boy hamburger menü yedi. Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Özilhan, "Diyeti bazen bozabiliyorum. Ama genelde daha sağlıklı şeylerle besleniyorum" dedi.





Bu Konu İle İlgili Haberler