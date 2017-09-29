Yasemin Özilhan: İzzet beni zap yaparken görmüş

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"HAYATIMIN BAŞROLÜNDE KIZLARIM VAR"

Beni görüp beğenmiş. Ama ulaşamamış. Çünkü dizi ertesi günü yayından kalktı. Sonra ‘Doktorlar’da

oynarken tanıştık. Oyunculuğu özlemiyorum. Artık hayatımın başrolünde kızlarım var."