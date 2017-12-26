Makaron’un haberine göre, muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yasemin Özilhan, “Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Ama zaman neyi gösterir bilinmez. Bu dönemde oyunculuk yapmayacağım kesin diyebilirim” dedi.



İzzet Özilhan

Yasemin Özilhan