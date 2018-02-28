İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de alışveriş yaptı. Özilhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cadde'nin haberine göre; marka takıntısının olmadığını söyleyen Özilhan, "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" dedi.



3 BİN TL'LİK KAYAK KIYAFETİ

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla tatile çıkmış ancak hastalanınca kar keyfi yarım kalmıştı. Gribi atlatan ikili, soluğu Kayseri'de almıştı. Özilhan, piste yaklaşık 3 bin TL'lik kıyafetle çıkmıştı.