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"BİR TEK DUDAĞIMI YAPTIRDIM"

Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. 'Doktorlar' dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22'de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı.