İzmirde ‘eğitimde fırsat eşitliği’ vizyonuyla 1995 yılında kurulan, öğrencilerin çağdaş bilgilerle donanmış, kültürlü, becerikli bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) şu ana kadar 14 bin öğrenciye burs verdi. HT Egeli'den Mehmet İnmez'in röportajı...

Yüzlerce hizmet gönüllüsünün gayretleri, binlerce bağışçıların desteğiyle çocuk, genç ve yetişkin insanların yaşamını değiştiren ve onlara dokunan EÇEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan vakfın çalışmalarını anlattı. Öncelikle şehir dışından İzmir’e üniversiteye gelen gençlere destek verdiklerini ifade eden Başkan Reşitoğlu, “Gençlerin eğitim yolculuğunu kolaylaştırmak adına başarı bursu vermenin yanı sıra onlar için diğer gençlerimizle bir arada olacakları kültürel ve sosyal buluşma, paylaşma ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Onları İzmir’de geniş ve sıcak bir aile ortamında yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ne amaçla kuruldu?

İzmir ve Ege bölgesinde eğitime katkı koymak isteyen 96 kurucu, 1995 yılında ‘fırsat eşitsizliğinin olmadığı bir ülke hayal ediyoruz’ diyerek vakfı kurmuş. Amaç, çağdaş ve evrensel kültür değerleri ile donanmış, cumhuriyetin kazanımlarına ve demokrasiye inanan, bilimsel düşünen, sorgulayan, laik ve aydın nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Her yaştan çocuk ve gencimizin eğitim ve öğretimleri boyunca çağdaş bilgilerle donanmış, kültürlü, görgülü, becerikli bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamaya amaçlıyoruz. İzmir’de merkez ofisimiz haricinde Yamanlar ve Altındağ’da iki eğitim merkezimiz, Salihli’de bir bilgi ve kültür evimiz mevcut. Manisa’da bir kız pansiyonumuz, Soma’da bir kız öğrenci yurdumuz var. “Kamu yararına çalışan” vakıf statüsündeyiz..

Burs verecek öğrencileri nasıl seçiyorsunuz?

Eğitim merkezlerimizden 3. sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar ilk ve ortaokul öğrencileri destek alıyorlar. İlk ve ortaokul düzeyinde burs vereceğimiz öğrencileri de genellikle bu merkezlere devam eden öğrenciler arasından seçiyoruz. Lise bursiyerlerimize de yine burs veriyoruz. Üniversite düzeyinde ise, ağırlıklı olarak eğitim fakültesi öğrencilerini, yani geleceğin öğretmenlerini destekliyoruz. Önceliğimiz, şehir dışından İzmir’e üniversiteye gelen gençlerimiz. Onları İzmir’de geniş ve sıcak bir aile ortamında yaşatmayı hedefliyoruz.

EÇEV’den nasıl burs alınabilir? Nasıl burs verilebilir? Şu ana kadar kaç öğrenciye burs verdiniz?

Her yıl ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere yılda 550 civarında öğrenciye burs veriyoruz. Şu ana kadar verilen burs sayısı 14 bine ulaştı. Bu yıl için aylık burs miktarımız ilk ve orta öğrenimde 75, lisede 150, üniversitede ise 225 lira. Ekonomik durumu düşük olan öğrencilerin dışında, ilk ve orta kademede bursiyerlerimizi genellikle eğitim merkezlerimizden destek eğitimi alan başarılı öğrenciler arasından seçiyoruz. Liselerde ise okulların rehberlik birimlerinden destek alarak ulaştığımız öğrencilerin başvurularını değerlendiriyoruz. Üniversite düzeyinde ağırlıklı olarak eğitim fakültesi öğrencilerini, yani geleceğin öğretmenlerini destekliyoruz. Öğrencilere burs vermekle kalmıyor, hafta içinde ve hafta sonu olmak üzere akademik eğitim desteği veriyoruz. Eğitim merkezlerimizde çocuklarımızın bir yandan temel akademik kazanımlarını pekiştirmeye çalışırken, diğer yandan da kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri için uygun öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Bilgisayar, satranç, koro, bando, yaratıcı yazarlık, tiyatro, seramik, dans, resim atölyeleri bunlardan bazıları. Yetenekleri ve başarıları doğrultusunda, İzmir’de ve yurt genelinde yarışmalara, turnuvalara katılmalarını destekliyoruz.

Bağışçılarınızın yanı sıra, gönüllü üyeleriniz de var. Gönüllü kişiler arasında kimler var?

EÇEV, her yaş ve meslek grubuna mensup, kalabalık bir gönüllü ordusu ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Etki ve faaliyet alanımız geniş olduğu için, kurumsal devamlılığı sağlamak adına elbette değerli bir profesyonel kadromuz da var. Ancak, asıl gücümüzü büyük bir özveri ile bize destek olan gönüllülerimizden alıyoruz. Gönüllülerimiz arasında öğretmen, avukat, doktor, bankacı, mimar, yazar, ev hanımı, diş hekimi ve daha bir çok meslek grubuna dahil çalışan, emekli ve üniversite öğrencisi var.

EÇEV’in kız yurdu projesi vardı, şuan hangi aşamada?

İzmir’e çağdaş bir kız öğrenci yurdu kazandırmak için kız yurdu projesi hazırlamıştık. Her şey hazırdı, ancak hükümetin yurtlar konusunda yaptığı yasa değişikliği nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Yasa da yurt açabilmek için en az 5 ilde örgütlenme ve bin öğrenci sayısına ulaşma şartı var. Biz bu sayıya ulaşmamız imkansız. Yasalardan dolayı geri planda kaldı. Şu an iki yurtla yetinmek zorundayız.

BİZİ İNCELEYEBİLİRLER

Gelirleriniz hep bağış yoluyla mı, İzmirliler bağışçı bir yapıya sahip mi?

EÇEV bağışlar üzerinden geliri olan burs veren bir vakıf. Bağışların yanı sıra 2. el kermesi yapıyoruz, bazen konserler, tiyatro düzenliyoruz. Cenazelerden gelen çelenk bağışları da gelirlerimiz arasında. Elde ettiğimiz gelirler ile burs veriyoruz. İzmir bağış noktasında çok iyi, ama bu yeterli değil. Daha fazla desteğe ihtiyaç var. Biz şeffaf bir vakıfız. Hesaplarımızı ve yaptığımız işleri inceleyebilirler. Yakından tanıyıp, neden EÇEV’e bağış yapmalarını görebilirler. ‘İzmir için, çocuklar için, ülke için ne yapıyoruz’ anlatma fırsatı tanısınlar. Her bağış iyi bir nesil yetişmesine aracı oluyor.

EN GÜZEL DUYGU

Vakıf için neden gönüllü oldunuz?

Ekin Koleji’nin sahibi olduğum için zaten sivil toplum örgütlerine destek oluyordum. EÇEV’le tanıştığımda çok etkilendim ve benimde yer almam gerektiğini düşündüm. Herkesin kendi alanında bir STK’de çalışması gerekir diye düşündüm. Sivil toplumun dünya için, gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi ki EÇEV’le tanışmışım. Kendi işimden daha çok vakıf için çalışıyorum. Bir çocukta yarattığınız etkiyi ve hayatında farklılaşmayı görmek hayatın en güzel duygularından biri. Gönüllülük çok güzel. Vicdanen rahatım. Ben ülkem için, gelecek nesiller için elimi taşın altına koydum.

SICAK VE KUCAKLAYICI

Logo değişikliğine gittiniz, fark ne oldu?

EÇEV’i 2020 yıllara ve daha geniş vizyona taşımak için neler yapmalıyız’ diye gönüllü grupları, öğrenciler, çalışanlarla ve kurucu üyelerle konuştuk. Daha kucaklayan ‘logo’ olsun dediler. EÇEV logosu biraz büyüktü. Daha küçük yazı ile yazılmış logoların insanları daha sıcak ve kucaklayıcı yönünde bilimsel çalışmalarda var. Bizde bundan yola çıkarak değişime gittik. Eğitime vurgu yapan unsurlar var. Çağa ayak uydurmak adına, şekilde biraz değişiklik yaptık.

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