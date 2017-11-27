Yasin Öztekin Galatasaray'da kalmaktan yana

Galatasaray’ın 2014 yılında K.Erciyes’ten 2,5 milyon Euro’ya transfer ettiği Yasin Öztekin, ilk sezonda Hamza Hamzaoğlu ile birlikte büyük çıkış yakalamış, 4. yıldızın kazanıldığı 20. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, 3,5 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve Tudor’un gelişiyle kulübeye demirleyen 30 yaşındaki yıldız, özellikle sosyal medyada sık sık eleştirilse de, yıllık 1 milyon 150 bin Euro’luk ücretle takımın en az kazanan oyuncusu durumunda oldu.





OCAKTA İMZA ATABİLİR

Alanyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Tolga’nın yerine son anda 11’e dahil olan Yasin, attığı gol ve Gomis’e yaptığı asistle maçın da kaderini değiştirdi. Mayısta sözleşmesi sona erecek olan ve ocaktan itibaren istediği kulüple imza atma hakkına sahip olan Yasin’in, yönetim tarafından da henüz kapısı çalınmadı. Yasin’in, devre arasında imza attırmak için nabız yoklayan kulüplere “Galatasaray’dan ayrılmak istemiyorum. Daha yapacak çok işim var” diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Kadroya girememesine rağmen idmanlarda hep istekli çalışıp kendisini hazır tutan Yasin, geçtiğimiz yıllarda eski menajerinin ‘zam’ istediği demeçleri yüzünden büyük sıkıntılar yaşamıştı. Artık bu konuları tamamen geride bırakan Yasin, Tudor’un gözüne girip 11’in değişmez oyuncusu olmak istiyor.



TUDOR’U KURTARDI

Yasin Öztekin attığı gol ve yaptığı asistle kritik Alanyaspor galibiyetinin baş mimarı olurken, kendisini 13. haftaya kadar ilk 11’de oynatmayan hocası Tudor’un da kurtarıcısı oldu. Yasin dün Florya’da sevincini oğlu Miraç’ın da yer aldığı futbol okulu öğrencileri ile paylaştı.

Yasin Öztekin Galatasaray