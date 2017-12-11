Edinilen bilgiye göre olay, Karabük mahallesi Kardeş Sokak’ta medyana geldi. Eşi ve kızı öldükten sonra uzun yıllardır yalnız yaşan Recep Serdar’ı (89) akşam saatlerinde ziyarete giden ve kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Recep Serdar kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine yedek anahtar ile eve giren torun dedesini yerde kanlar içinde görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit edince durum polis ekipleri bildirdi.

İHA'nın haberine göre; eve gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede yaşlı adamın boynundan 5-6 ve karın bölgesinde bir kez bıçaklandığı tespit etti. İki katlı evin alt katında oturan ve camları demir korkulukla kapalı olan yaşlı adamın kişi ve kişilerce bıçaklanarak öldürülmesi ihtimali üzerinde duran ekipler evde ve bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis ekipleri komşuların hiçbir şekilde ses ve gürültü duymadıkları beyanı üzerine evin etrafında alanlarda ve yol kenarındaki çöp bidonlarına kadar didik didik iz aradı. Cumhuriyet Savcısı olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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