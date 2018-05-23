Aile hekimliği ile ilgili vatandaş memnuniyeti 10 yıldır artarak devam ediyor. Memnuniyet artışının en önemli sebebinin sağlık hizmetine erişebilirlik ve sağlık hizmeti alabilmek değil, aile hekimlerine, olağan dışı durumlarda danışılması olduğu belirtildi. Ancak, bu durumun, aile hekimliklerinin hastalara yeterli vakit ayırabilmesini engellediği kaydedildi. Aile hekimliklerine başvuruların çoğunlukla aynı kişiler olduğunu söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, “Şu an 1. basamağın kullanılabilirlik oranı yüzde 33-35 arasında değişiyor ancak temel hedefimiz bu oranın en az yüzde 50 civarlarına çekilmesi. Ülkemizde 1 yıl içinde hiçbir sağlık kuruluşunu kullanmayan kişilerin oranı yüzde 20. Geri kalan başvurular içinde birinci basamağa hiç müracaat etmeyen kişilerin oranı ise yüzde 20. Yani her yıl vatandaşın yüzde 35’i aile hekimliklerine hiç uğramıyor. Olayın diğer boyutunda aile hekimine müracaat sayısı bir yılda kişi başına 9.5. Bu yüksek bir rakam” dedi.

‘SOSYAL ETKİNLİKMİŞ GİBİ GELIYORLAR’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre hastalarla samimi ilişkiler kurmak, muhabbet etmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Eker, “Ancak ihtiyacı olan hastalarımızın da ihmal edilmesini istemiyoruz. Birinci basamağı kullanan hastaların bir kısmı sadece rapor almak için müracaat ederken bir kısmı ise Aile Sağlığı Merkezleri’ne her gün uğruyor. Özellikle yaşlı hastalar, hiçbir şikâyeti ya da işi olmasa da aile hekimlerine geliyor. Sırf vakit geçirmek veya sosyal bir etkinlikmiş gibi aile hekimlerine geliyorlar. Günlük sorunlarını, beklentilerini anlatarak zaman geçiriyorlar. Herhangi bir yakınması olmayan hastalar da sıklıkla bize başvuruyor. Bu hastaların başvuruları birçok aile sağlığı merkezinde aşırı hasta yoğunluğuna yol açıyor. Bekleme süreleri uzuyor. Ciddi hastalığı olan hastaların tedavileri gecikiyor, anlık hasta memnuniyetsizliği ve şiddet artıyor. 89 yaşındaki K.Y. adlı hastam 6 yıl içinde 436 kez poliklinik müracaatı yaptı. 66 yaşındaki A.Y. adlı hastam 4 yılda 329 kez, 82 yaşındaki G.Y adlı hastam 284 kez müracaat etti” diye konuştu.

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