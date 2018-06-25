Mardin’in Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda oyunu kullanan Fatma Dinler (72), polis tarafından gözaltına alındı. Dinler’in, daha önce ‘Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılandığı davada aldığı cezanın kesinleşmesi sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre aile, kendilerine ceza ile ilgili bir tebligat yapılmadığını belirtirken, Dinler’in adli işlemlerinin yerine getirilmesi için Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi.

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