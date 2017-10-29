Yaşlı kadının duygulandıran Atatürk sevgisi

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmur sonrasında kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ardından vatandaş yaşlı kadının yapmış olduğu bu güzel davranışı sosyal medya üzerinden paylaştı.