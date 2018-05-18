Türkiye'de ilk yüz ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yaşlıların en fazla göz kapağı çevresi ve yüz germe ameliyatlarını tercih ettiklerini bildirdi.

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YAŞLILIK SADECE DIŞ DERİ GÖRÜNTÜSÜYLE DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesince Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen "Mavi Ev Konuşmaları İle Antalya Çok Güzel" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 15-20 yıl önce 60 yaşındaki insanların yaşlı olarak adlandırıldığını ancak bu rakamın son yıllarda 70-80'lere yükseldiğini söyledi.

Yaşlılığın sadece dış deri görüntüsüyle değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Özkan, kalp-damar sistemi, sinir sistemi ve kaslarla birlikte yaşlılık değerlendirilmesi yapılması gerektiğini kaydetti.

Mesleğe başladığı yıllarda estetik için gelen hastalarının çoğunluğunun 60 yaş üstü insanlardan oluştuğunu dile getiren Özkan, "Estetik biraz daha erken yaşlara döndü. Ameliyat teknikleri de çok fazla gelişti. Göz kapağının etrafını yapıyorsunuz inanılmaz değişiklik oluyor, insanı 10 sene öne götürüyor. Yaşlılar en fazla göz kapağı çevresi ve yüz germe ameliyatlarını tercih ediyor. Bunları karın germe ve meme ameliyatları takip ediyor" diye konuştu.

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"BU PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU"

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Türkiye'nin gelecekte yaşlılık ve yaşlanmayla önemli problemleri olacağını ifade etti.

Antalya'da bu problemin şimdiden hissedilmeye başlandığına dikkati çeken Tufan, "Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Mavi Ev'i kurduk. Mavi Ev'de haftada 60 Alzheimer ve demans hastasını evinden alıp evine teslim ediyoruz. Katılımcılardan herhangi bir ücret almıyoruz. Bu proje Türkiye'ye örnek oldu" dedi.