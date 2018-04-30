Akademik Geriatri Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Teslime Atlı, "Yaşlılarda en az üç kişiden biri öğün atlıyor. Dolayısıyla yaşlılarda fazla beslenmek değil, yetersiz ve sağlıksız beslenmek ciddi bir problem. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, çok hastalığı olan yaşlılar, çok ilaç kullananlar, bu açıdan ciddi risk altında" dedi.

AA'nın haberine göre; Antalya'da, Akademik Geriatri Derneği'nin düzenlediği, "11. Akademik Geriatri Kongresi" için gelen derneğin ikinci başkanı Prof. Dr. Teslime Atlı, sağlıklı yaşam için mutluluk ve sosyal hayat önerdiklerini vurguladı.

"YAŞLILAR YANLIŞ BESLENİYOR"

İnsanların sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Atlı, "İnsan sağlığı için neler iyi geliyorsa, yaşlanmayı geciktirmek için de aynı şeyler iyi gelir. Bunun için sağlıklı besleneceğiz, egzersiz yapacağız, kilomuza dikkat edeceğiz, depresyondan kaçınacağız, aktif olacağız" dedi.

Özellikle yaşlıların yanlış beslendiğine işaret eden Atlı, şöyle konuştu: "Gerçekten yaşlılar bir şeyler yiyor ama hep yanlış besleniyorlar. Özellikle bizim ülkemizde karbonhidrattan zengin besleniyorlar. Proteinleri çok yetersiz yiyorlar. Yaşlılarda en az üç kişiden biri öğün atlıyor. Dolayısıyla yaşlılarda fazla beslenmek değil, yetersiz ve sağlıksız beslenmek ciddi bir problem. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, çok hastalığı olan yaşlılar, çok ilaç kullananlar, bu açıdan ciddi risk altında."

AA'nın haberine göre; Atlı, yaşlı insanların, gençlerin beden kitle endeksine göre kilolu denilen orana en azından yakın olması ve o oranın altına düşmemesi gerektiğini ifade etti. Atlı, yaşlılar için en uygun beden kitle endeksinin 24 ila 27 arasında olması gerektiğini kaydetti.

"YAŞLILAR İÇİN YALNIZLIK SAĞLIK PROBLEMİ"

Bunun yanında yaşlıların günümüzdeki en önemli probleminin yalnızlık olduğunu da ifade eden Atlı, artık dünyada yaşlılar için yalnızlık diye bir sağlık probleminin tanımlandığını söyledi. Atlı, "Yalnızlık çok ciddi, çok önemli. Az bilinen ve üzerinde az durulan sorunlardan birisi" dedi.

Bunun dışında sık olarak görülen bunama (demans) hastalığının da çok ciddi bir yaşlılık problemi olduğunu söyleyen Atlı, şöyle devam etti: "Yaş ilerledikçe sıklığı katlayarak artan bir problem. Ne yazık ki yaşlılarda 'normaldir' denilerek semptomları çok anlaşılmadığı içinde genellikle geç tanı konulur. Alzheimer ve bunama hastaları açısında bu da çok ciddi bir sorun yaratıyor. Düşmeler ve bunlara bağlı kalça kırıkları da önemli problemler."

Yaşlılarda çok sık olarak birtakım psikiyatrik problemler de görüldüğüne dikkati çeken Atlı, bunların içerisinde en önemlilerinin depresyon ve ölüm korkusu (anksiyete) olduğuna değindi. Atlı, "Bunlar yaşlılarda sık olarak görünür. Her gelen yaşlıda bunları sorgulamak gerekir. Emekli oluyorlar, çevresinde sevdiklerini kaybediyorlar. Yalnızlaşıyorlar. Dolayısı ile depresyona giriyorlar."

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