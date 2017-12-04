Yasmin Erbil: Aşk hayatım hakkında…

Cadde’nin haberine göre, oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarını soran muhabirlere Erbil, “Özel hayatım veya aşk hayatım hakkında konuşmuyorum” şeklinde cevap verdi.

Seçkin Özdemir de aşk iddiaları hakkındaki soruları yanıtsız bırakmıştı.



Seçkin Özdemir

Yasmin Erbil