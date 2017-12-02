Yasmin Erbil doğum gününü kutladı

Yasmin'in doğum gününü ilk kutlayan anne ve babası oldu.



Nergis Kumbasar kızının çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Bu minik kız hangi ara büyüdü de 21 oldu? Nice güzel sağlıklı yaşların olsun seni çok seviyorum, şimdi işe gidiyorum ama kalbim seninle bu güzel günün keyfini çıkar..." mesajı ile paylaştı.





Mehmet Ali Erbil ise Yasmin'in mum üflerken çekilen fotoğrafının altına "Yasminim iyi ki doğdun" notunu düştü.

Yasmin Erbil