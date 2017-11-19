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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı imla hatası yüzünden küfür yazılı bir paylaşım yapan Erbil, bunu soran muhabirlere ilginç bir yanıt verdi. Erbil, “Hiç sormayın, o konuda çok yaralıyım. Beni çok üzdüler. Ayrıca size de çok kırıldım” dedi.