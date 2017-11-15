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YASMİN ERBİL'DEN AÇIKLAMA

"Hepimizin bildiği gibi asıl olan şudur ki; her ne olursa olsun konu, baktığınızda gördüğünüz ve tanımladığınız olay sizin gönül gözünüzün görmek istediği gibidir. Tıpkı bardağa birinin boş birinin dolu tarafından bakması gibi. Bu konuyu daha fazla konuşup gündemi meşgul etmek istemiyorum. Sadece beni ve ailemi üzen kişiler hakkında artık yasal adımları atmak zorunda bırakılıyorum, hiç tercih etmememe rağmen..."