Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zabıta ekiplerince yakalanan H.Y. isimli kadına kabahatler kanunu hükmü gereği yasal işlem başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER