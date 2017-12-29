Yataklı sinema Türkiye'de ilk kez İstanbul'da açıldı. Konseptiyle sosyal medyada yoğun ilgi gören yataklı sinemanın bilet fiyatları ise cep yakıyor. Yataklı sinema İstanbul'da bir AVM bünyesinde sinemaseverlerin hizmetine açıldı. Güney Kore'li şirket, Güney Kore'de yaygın olan yatak şeklindeki koltuklardan esinlendi.

YATAKLI SİNEMA FİYATLARI

Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor. Sinemaseverlerin yeni salonlara ilgisi büyük.

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