Londra merkezli Mobile Yacht Solution Technologies tarafından geliştirilen Yachtsupp, yat sahipleri ile yat sahibi olmak isteyenleri, kaptanlar ve yatlarda çalışan personeli, yat sektörüne hizmet veren ve ürün satan firmaları tek bir çatı altında buluşturuyor.

İlk etapta Doğu Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve Ege Denizi’ni kapsama altına alan uygulama, ilerleyen zamanlarda Dalmaçya kıyıları, Batı Akdeniz ve Orta Doğu’yu da kapsamayı planlıyor.

Denize gönül vermiş her kesime hitap ederek yatçılık ekosisteminin dijital referans noktası olmayı hedefleyen uygulamanın öne çıkan özellikler şu şekilde sıralanıyor:

• Yatçılık hayatını kolaylaştıran bilgi ve fonksiyonlar bir arada sunuyor.

• Yat almak ya da yatını değiştirmek isteyenler, uygulama üzerinden tercihlerini ve önceliklerini yazarak amacına ve bütçesine en uygun boyda ve tipte yat önerilerine ulaşabiliyor.

• Yat sahipleri yatlarının satış ilanlarını Yachtsupp üzerinden verebildikleri gibi, potansiyel alıcılar da sıfır ve 2. el yatlara uygun finansman ürünleri ile birlikte yönlendiriliyor.

• Kullanıcılar Yachtsupp sayesinde yat sektöründe ihtiyaç duydukları ürün veya hizmeti sağlayan firmalara ve detaylarına akıllı arama motoru üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar firmalardan aldıkları ürün ve hizmetleri değerlendirerek, diğerlerinin karar vermesine yardımcı oluyor.

• Gelişmiş arama motoru sayesinde kullanıcılar aradıkları hizmet veya ürüne harita üzerinden konumlarını görerek, kategorilerde aratarak ya da anahtar sözcüğü girerek erişebiliyor.

• Yat personelleri iş ilanları yayınlayabiliyor, iş arayabiliyor. Yat sahipleri ise aradıkları nitelikte personele daha kolay ulaşabiliyor.

• Yachtsupp kullanıcıları uygulama içerisinde birbirleri ile mesajlaşıp kendi ilgi alanlarında sohbet grupları oluşturabiliyor.

• Kullanıcılar istedikleri bölgenin rüzgar, akıntı, deniz ve hava durumunu Yachtsupp üzerinden görebiliyor.

İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri sunan Yachtsupp’ın Android ve iOS uygulamaları ücretsiz olarak indirilebiliyor.