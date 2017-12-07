Yatırım çekme rekabetinde hassas denge

Vergi ve teşvik politikaları dışında bir ülkedeki işletmelerin işgücü verimlilik ve maliyet oranları açısından durumu da, üretim yapmak isteyen yabancı yatırımcı tercihi açısından veri kabul ediliyor. Hatta Türkiye’nin bu konuda bıçak sırtı pozisyonda olduğu yorumları da var.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın hazırladığı haberde, sanayi yatırımcılarının ülke tercihinde etkili faktörlerden biri olan işgücü verimliliği-işgücü maliyeti arasındaki dengeyi araştıran uluslararası global yönetim danışmanlık şirketi A.T. Kearney, Türkiye’nin bu açıdan katetmesi gereken mesafe olduğunu ortaya koydu.

Araştırma Türkiye’nin, Polonya, Macaristan, Çekya gibi yatırım açısından rakip ülkelere yakın bir profil çizdiğini, ancak yine rakip ülkelerden Slovakya’nın gerisinde kaldığını gösteriyor. 2016 verilerini yansıtan araştırmaya göre Türkiye, imalat sanayiinde toplam üretim değerinin çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilen işgücü verimliliğinde 105 bin Euro’luk bir rakamda görünüyor.

Buna karşılık toplam çalışan maaşlarının toplam çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilen işgücü maliyetinde ise yıllık 10 bin Euro’luk bir ortalamaya sahip.

RAKİP ÜLKELERDE DENGE NASIL?

Bu iki veriden yola çıkılarak hesaplanan işgücü verimliliğimaliyet dengesi kıyaslamasında, Türkiye 10.5’lik oranla, 12.9’luk işgücümaliyet dengesine sahip Slovakya’dan yüzde 22 daha verimsiz tablo ortaya koyuyor. Polonya 10.6, Çekya 10.8, Bulgaristan ise 10.1’lik oranla Türkiye’ye en yakın rakip ülkeler görünürken, Macaristan 11.3’lük dengeyle Türkiye’ye göre daha avantajlı bir görüntü ortaya koyuyor.

BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİVDE VERİMLİLİK FARKI DAHA BÜYÜK

İmalat sanayiinin iki önemli alanı olan otomotiv ve beyaz eşyaya bakıldığında ise işgücü verimliliği açısından aradaki farkın çok daha büyük olduğu görülüyor.

Otomotiv sektöründe Türkiye, işgücü verimliliğinin işgücü maliyetine oranında 20.3’le, 38.9’luk orana sahip Slovakya’dan yüzde 92 dezavantajlı görüntü çiziyor. Türkiye bu sektör açısından verimlilikte 32.6’lık orana sahip Macaristan’ın yüzde 60.5, 29.4’lük oranı olan Çekya’nın ise yüzde 44.8 gerisinde bulunuyor.

Beyaz eşya da da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Türkiye, 10.8’lik işgücü verimliliği dengesiyle 15.6’lık orana sahip Slovakya’nın yüzde 45 gerisinde. İşgücü verimliliği konusunda beyaz eşyada öne çıkan Polonya, Türkiye’den yüzde 38.8 avantajlı durumda görünüyor. Çekya ise Türkiye’ye göre yüzde 25.9 daha avantajlı bir pozisyonda.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca

VERİMLİLİK İÇİN KİM NE DEDİ?

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Başkanı ALPER KANCA: Yetkinlik açısından istihdam piyasasına müdahale gerekli

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü birçok krizi yönetmeyi bildi. Şimdi önümüzde bir toplu iş sözleşmesi süreci var. Bu bir tedarik zinciri. Bir halka aksarsa diğer halkalar etkileniyor. İşgücü maliyeti ve verimliliği açısındaki denge toplu iş sözleşmesi sürecindeki taleplerle zorlanıyor.

Daha fazla zorlanırsa fiyatlara yansıyacak ve rekabetçiliğimiz etkilenecek. Kapalı ekonomilerde değiliz, müşterilerimiz başka alternatiflere rahatlıkla yönelebiliyorlar. Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan iddialı geliyor. Yapısal bir problem var. İşsizlik var, azalmıyor. Çalışanların yetkinlik problemi var. Çoğu çalışanımız meslek lisesi mezunu bile değil. İstihdam piyasasına eğitim ve yetkinlik açısından müdahale edilmesi gerekiyor.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı MURAT İNANÇ: Verimlilik problemi eğitimle giderilir

Verimlilik konusunda tekstil ve otomotivde Türkiye’deki emekçilerin Avrupa’dan daha ileride olduğunu düşünüyorum. Otomotiv sektöründen bir yetkili, yedek parçaları birleştirme işlemini Türkiye’deki işçilerin Avrupa’dakilerden daha kısa sürede yaptığını anlattı. Bütün uluslararası markalar tekstilde daha kaliteli ürünleri Türkiye’de üretiyor.

Balkan ülkelerinde fiyat avantajı olmasına rağmen Türkiye’yi tercih ediyorlar. Son zamanlarda Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelere giden Türk yatırımcılar olduğu gözleniyor. Ama bunlar Avrupa Birliği’ne daha rahat mal gönderebilmek için orayı tercih ediyor. Türkiye’de genel anlamda verimlilikle ilgili bir problem olduğu doğru. Bu bir eğitim süreci gerektiriyor.

A.T. Kearney İstanbul Ofisi Üst Düzey Yöneticisi EMRE KATİ: İşgücü maliyetleri Bulgaristan'da yüzde 50 daha ucuz

Türkiye, yatırım çekme açısından geleneksel olarak Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Macaristan ve Çekya ile rekabet ediyor. Bu model, temelde Avrupa pazarına yakın coğrafi konum kolaylığı ile birlikte işgücü maliyeti avantajı sunarak küresel sanayi yatırımlarını çekebilmek üzerine kurulu.

1990’lı yıllardan sonra Romanya ve Bulgaristan da eklendi bu gruba. Bu iki ülke, AB üyeliklerinden sonra daha rekabetçi hale geldiler. İşgücü maliyeti açısından kıyaslandığında imalat sanayiinde Bulgaristan yüzde 50; Romanya ise yüzde 45 oranında Türkiye’ye göre daha ucuzdur. Bu iki ülkenin sunduğu önemli maliyet avantajlarına karşılık Türkiye’nin öncelikli hedefi işgücü verimliliğini artırmak olmalıdır. Türk imalat sanayiine göre Slovakya yüzde 37, Çekya ise yüzde 13 daha fazla verimlilik elde ediyor.

YETKİNLİKLER DÖNÜŞMELİ

Slovakya’da sanayi sektörü çalışanları bir birim maaş başına Türkiye’deki meslektaşlarına göre yaklaşık yüzde 22 daha fazla katma değer üretiyorlar. Bulgularımız; Türkiye’nin sanayi yatırımlarında rekabette öne çıkması için çalışan başına düşen katma değeri artırması gerektiğini gösteriyor. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde ‘verimlilik’ kavramından işgücünün azaltılması anlaşılıyor. Bunun yerine çalışanların katma değer odaklı ele alınması gerekir. Özellikle Sanayi 4.0’ın gelişmiş ülkelerde yeni normal haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayıldığını düşündüğümüzde Türk mavi yakalı çalışanların dijital okur yazarlık, robotlarla etkileşim, nesnelerin interneti gibi konularda yetkinliklerini geliştirmeleri imalat sanayiinin yeni önceliği olmalıdır.