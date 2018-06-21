HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretlerine Ahmetli ilçesi ile devam etti. Başkan Ergün’e ziyaretinde MHP Manisa Milletvekili Adayı Nurullah Savaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Ergün, ilçe koordinasyon merkezi önünde Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Koordinatörü Orçun Abalı tarafından karşılandı. Personel ile selamlaşan Başkan Ergün, sonrasında kahve ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Ergün, aynı zamanda esnafların ve vatandaşların geçmiş bayramlarını kutladı. Esnafların taleplerini dinleyen Ergün, Ahmetli’de yakın zamanda yeni yatırımların hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

"Başkan Cengiz Ergün, Ahmetli’de kahve ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. "