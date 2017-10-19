İHA'nın haberine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesiTOKİ lojmanlarında yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Aç kaldığı için ilçe merkezine inen yavru boz ayı, içerisinde yiyecek atığı bulunan çöp konteynerini ön ayaklarıyla tutarak itekleye itekleye götürdü. Yavru ayının konteyneri götürmesi TOKİ lojmanlarında ikamet eden İsa Oran tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"AÇ KALAN AYILAR GEÇ SAATLERDE BURAYA GELİYOR"

Çöplerin karıştırıldığını duyan ve dışarıya baktığında ayı yavrusunun çöp konteynerini götürdüğünü gören İsa Orman, "Aç kalan ayılar akşam geç saatlerinde buraya geliyorlar. Çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar bu kez konteynerini insan gibi aldı götürdü. Ben de hemen telefondan videoya çektim" dedi.

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