Yavru çitalar gülüyor mu, ağlıyor mu?

Çekya’nın başkenti Prag’daki hayvanat bahçesinde 5 çita yavrusu doğdu. Hayvanların birbirlerine sokularak ısınmaya çalışırken görüldüğü karelerde güldüğü mü yoksa ağladığı mı anlaşılamadı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 3’ü erkek 5 yavru, ilk olarak yazın ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Henüz 1.1 ila 1.75 kilogram ağırlığındaki yavrular, 6 yaşındaki Savannah adlı çitadan dünyaya geldi.

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