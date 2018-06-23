Tüyler ürperten olay perşembe günü öğle saatlerinde Tire'de Maltepe Caddesi üzerindeki Dinç Evleri mevkisinde meydana geldi. Reyhan Kalaycı isimli bir öğretmene ait olan 15 aylık bir kedi, sitenin bahçesinde ölü olarak bulundu. Kedisini en son olay gününün sabahında gördüğünü ve ona mama verdiğini belirten Kalaycı, kedinin vücudunda ancak delici bir alet yardımıyla oluşabilecek yaralar olduğunu fark etti. Kalaycı, şüphe üzerine kedinin cansız bedenini götürdüğü veterinerin ön otopsi raporunun ardından büyük bir şok yaşadı. Aldığı "kesici delici aletle öldürüldüğü" yönündeki yanıt sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycı, yetkililerden bu vahşetin sorumlularını bulmalarını istedi.

"YÜREĞİM YANIYOR"



Reyhan Öğretmen, "Yüreğim yanıyor. Bunu yapanın Allah bin türlü belasını versin. Tam 27 gündür bakıyordum ben bu cana. Onu yaşatmak için neler yaptım. Keneleri vardır. Onları temizlettik. Küçücük bir yavruydu. Sabah saatlerinde canlı gördüm öğleden sonra ölü halde. Suçlunun bulunmasını istiyorum" dedi.